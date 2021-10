Andressa Suita faz campanha após Gusttavo Lima revelar tamanho do seu pênis em Live

Gusttavo Lima, ex de Andressa Suita, quebrou a web ao relevar, em uma live do Zé Vaqueiro, o tamanho do seu pênis. Vale lembrar que a live em questão, que recebeu o nome de Rally do Embaixador, aconteceu no dia 10 de julho. O assunto, ainda hoje (6), está rendendo muitos comentários na web.

Isso devido ao dato de que, em um determinado momento da live, Gusttavo Lima resolveu brincar e associar o frio com o tamanho do seu pênis: “Em Goiânia também tá frio, essa noite lá em casa fez 8 ou 7 graus. Já é pequeno, imagina no frio…”, disparou, se divertindo muito com a comparação.

A frase do ex de Andressa Suita rendeu muitos comentários e, claro, fez com que todos os fãs dessem muitas risadas. Sem dúvidas, o Rally do Embaixador foi um mega sucesso e ainda está sendo assistido no YouTuber. Confira abaixo esse mega show completo.