Andressa Suita usa look de quase R$24 mil em show de GL no Brasil

No último sábado (23/10), Gusttavo Lima fez o seu retorno aos palcos brasileiros desde que a pandemia começou. Mesmo não estando sob os holofotes do público, Andressa Suita dividiu a cena com o dono da festa, com um look que deu o que falar e de uma elegância nata.

A modelo usou um vestido jacquard monogramado em preto e branco além de um salto ankle boot no mesmo estilo, ambos da marca de luxo Balmain. Em seu Instagram, Andressa postou fotos ao lado de seus filhos e de Gusttavo. Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!