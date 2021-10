Anitta lança “Faking Love” com parceria de Saweetie; ouça!

Anitta lançou nesta quinta-feira (14) o tão aguardado single “Faking Love”. A canção está disponível em todas as plataformas digitais e conta com a parceria da rapper Saweetie.

“Faking Love” traz a letra inteiramente em inglês e ganhará videoclipe nesta sexta-feita, 15. A canção faz parte do disco “Girl From Rio”, o primeiro de Anitta voltado para o mercado internacional. O novo single é o primeiro trabaho musical de Anitta desde abril, quando lançou a faixa título do álbum.

O projeto, que é muito aguardado pelos fãs, estava agendado para este ano, mas foi adiado para que a brasileira pudesse trabalhar ainda mais em cada detalhe e aproveitar novas oportunidades que estavam surgindo. (saiba mais!)