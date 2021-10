Ano eleitoral: 14 governadores preveem reajuste a servidores em 2022

Pelo menos 14 governadores planejam aumentar o salário de servidores públicos em 2022, ano eleitoral. Professores e policiais são as categorias que mais se destacam nos reajustes.

De acordo com levantamento do jornal O Estado de S. Paulo, divulgado neste domingo (10), apenas dois estados descartam reajustes para o ano que vem: Distrito Federal e Rio Grande do Sul.

A possibilidade de aumento salarial chega com a proximidade do fim do veto a reajustes, imposto pelo governo federal por conta da pandemia de Covid-19. Pelo menos 17 governadores estão aptos a concorrer à reeleição em 2022.