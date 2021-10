Anunciando nova malha de verão, Azul Linhas Aéreas conecta todas as capitais brasileiras, com exceção de Rio Branco

A Azul Linhas Aéreas e o governador Paulo Câmara (PSB-PE) anunciaram, na segunda-feira (04), uma nova malha de voos da Azul – anunciada como a maior em Pernambuco e região Nordeste já consolidada para a alta temporada de verão.

Ao todo, serão 628 voos semanais no estado – 593 deles partindo do Recife para capitais brasileiras, além de outras cidades do interior do País – com dez novas rotas operadas na capital pernambucana e cerca de oito mil movimentos, entre pousos e decolagens, totalizando uma oferta de um milhão de assentos.

São centenas de voos, mas nenhum deles contempla o Acre. Durante o evento, e em posterior anúncio pelo Governo de Pernambuco, um mapa mostra todas as capitais conectadas por itinerários da Azul – menos Rio Branco. A exceção foi comentada – no evento e em material disparado à imprensa.

“Além do incremento de voos em rotas que já são operadas, entre dezembro e o fim de janeiro de 2022 a Azul terá voos sazonais do Recife para Boa Vista (Roraima), Macapá (Amapá), Santarém (Pará), Campo Grande (Mato Grosso do Sul), Porto Velho (Rondônia), Curitiba (Paraná), Florianópolis (Santa Catarina), Londrina (Paraná), Galeão (Rio de Janeiro) e Jericoacoara (Ceará), chegando a 42 destinos no total, ficando a capital pernambucana apenas não conecta com Rio Branco no Acre, que é o único estado que a Azul ainda não opera”, disse o Governo do Estado.

Veja abaixo o mapa de rotas da Azul no Recife durante o Verão, excluindo os voos regionais da Azul Conecta, gerado pelo Great Circle Mapper: