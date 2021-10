Ao afirmar que preço de combustíveis aumentaram 12 vezes, Perpétua diz que alta tem culpado

A deputada federal Perpetua Almeida (PCdoB-AC) responsabilizou, em discurso na Câmara, nesta quarta-feira (13), o presidente Jair Bolsonaro pela alta nos preços dos combustíveis, principalmente da gasolina. O Acre já é o lugar da gasolina mais cara do país, vendida a R$9, 10 o litro, como ocorre em Marechal Thaumaturgo.

“A culpa por isso é do presidente Jair Bolsonaro e não dos governadores estaduais, como aponta o Governo Federal em relação ao ICMS [Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços]”, disse a deputada.

“Nunca foi tão caro encher o tanque de um carro, moto ou mesmo um motorzinho de barco”, disse a parlamentar.

“A gasolina nunca esteve tão cara, pela hora da morte”, acrescentou Perpétua Almeida.

Ela lembrou que, no décimo mês do ano, os combustíveis já aumentaram 12 vezes. “Enquanto isso, o ICMS não aumentou em nenhum Estado, o que significa que a culpa da alta é do Governo Federal e não dos Estados”, acrescentou.