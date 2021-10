Ao ContilNet, Defesa Civil afirma que chuvas em outubro foram acima do esperado, mas Rio Acre ainda está em alerta

Apesar de a capital Rio Branco ainda estar inclusa no estado de alerta máximo com relação ao baixo nível do rio Acre, o volume de chuvas que estão se tornando frequentes neste mês de outubro vem contribuindo para um aumento significativo das águas do manancial.

De acordo com dados da Defesa Civil de Rio Branco, o nível atual é de 2,28m. Em comparação com a última medição, ocorrida no dia 28 de outubro, que foi de 2,19m, o rio Acre subiu nove centímetros em 24 horas.

Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal Major Cláudio Falcão ao ContilNet, a quantidade de chuvas acumuladas neste mês, que chegou à marca de, aproximadamente, 180 milímetros, foi além do que se esperava, que era de 150,9.

“Essas chuvas contribuem sim para retirar o nosso município no estado de atenção máxima que já estamos há cinco meses com relação à (falta de) chuva”, falou.

Contudo, ele destacou que mesmo estas chuvas sendo significativas, visto que o rio Acre passou mais de três meses com o nível abaixo de dois metros, a atual situação é de oscilação, e não de aumento real. Este cenário tende a mudar, segundo o major, a partir da segunda quinzena do mês de novembro, onde o rio poderá chegar à estabilidade.

“Mesmo tendo chovido mais do que se espera para o mês de outubro, não conseguimos sair do alerta máximo porque tivemos três meses que praticamente não choveram nada. O que choveu em setembro, por exemplo, não fez nenhuma diferença porque veio em forma de temporal. Então nós precisamos que a chuva se comporte de uma outra maneira para que a gente saia dessa seca”, complementou.