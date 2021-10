Ao ContilNet, Gleici abre o jogo e revela desejo de participar de novela da acreana Gloria Perez; veja entrevista

Siga meu Instagram e veja mais conteúdos: @douglasricher.

A expectativa para o elenco da nova novela da escritora acreana Glória Perez cresce e alguns nomes importantes já começam a ser ventilados.

Prevista para estrear em março de 2023, a novela será exibida depois de “Olho Por Olho”, de João Emanuel Carneiro.

Com cenas gravadas em Portugal, a novela de Glória Perez será dirigida por Rogério Gomes, o Papinha, que atualmente está envolvido com as gravações da releitura de “Pantanal”.

O elenco ainda não está definido, mas a torcida para a atriz acreana Gleici Damasceno ser escalada já é grande.

Conterrâneas, Gleici tem grande chance de participar do elenco de Glória, que sempre aposta em novos talentos.

Em entrevista exclusiva para o site ContilNet, Gleici abriu o jogo e revelou o desejo de fazer parte da trama. Gleici conversou com este colunista. Veja!

Douglas Richer: Você se sente segura para estrear em um papel em novelas da Globo?

Gleici Damasceno: Eu gosto de desafios.

Para quem não lembra, Gleici já teve participação em novelas da Globo. A acreana teve participação relâmpago em ‘O Outro Lado do Paraíso’, em maio de 2018. A Vencedora do ‘Big Brother Brasil’ apareceu por um segundo na plateia do desfile da grife de Beth (Gloria Pires), no São Paulo Fashion Week.

Além de novela, a acreana Gleici já participou de dois filmes brasileiros. Em 2019, gravou seu primeiro filme, Resistir e Recomeçar, interpretando Laura, melhor amigo do protagonista, e junto de Chico Diaz filmou o longa Noites Alienígenas, primeira produção de ficção do Acre, no papel da artista de Slam, Sandra.