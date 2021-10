Após 10 anos, Detran prepara novo concurso. Edital pode sair em 2021

Pelas redes sociais, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) sinalizou a possibilidade de lançamento de edital para novo concurso público, ainda em 2021.

A instituição está alinhando o lançamento do edital juntamente com a Secretaria de Economia do DF. O último concurso do órgão ocorreu em 2011. À época, as provas selecionaram 100 agentes de trânsito.

Os detalhes do novo concurso estão em fase de ajustes, mas há possibilidade de contratações de agentes, técnicos, analistas e especialistas.

Segundo a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022, o Detran terá fôlego para contratar 255 servidores. O órgão, contudo, tem em aberto 400 cargos atualmente.