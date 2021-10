Após comentário que banheiro unissex era “diabo puro”, Belfort e Joana Prado perdem patrocínio

Depois de dizer que o recinto era “diabo puro”, Belfort e Joana perderam um patrocínio. A Garden of Life, empresa de suplementos e vitaminas, encerrou a parceria com o casal. A empresa rompeu o vínculo após reclamações nas redes sociais do restaurante a que Joana Prado se referia, na Flórida.

O comentário de Belfort ocorreu em uma postagem de Joana Prado, que questionou no Instagram se as mulheres dividiriam o banheiro com homens. Belfort respondeu: “Isso é uma desgraça. Eu confesso que eu não vou mais nesse lugar. Amor, isso é o diabo puro. Vamos proteger”, escreveu.

