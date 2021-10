Após deixar AC, Sinhasique aparece de biquíni, mostra barriga chapada e revela tatuagem íntima

Siga meu Instagram e veja mais conteúdos: @douglasricher.

A ex-secretária de Empreendedorismo e Turismo, Eliane Sinhasique, compartilhou com seus seguidores uma foto aproveitando as belas praia do Nordeste. Usando um biquíni preto e exibindo boa forma, a jornalista surgiu na Prainha do Ceará. Ela aproveitou para renovar o bronzeado e exibiu a barriga chapada, ganhando elogios dos seguidores.

Sinhasique deixou o Are e deve fixar moradia no Ceará ao lado da família. Bem relaxada, Eliane também revelou uma tatuagem inspirada numa ‘roseira’ abaixo do umbigo. Na legenda, Sinhasique escreveu: “Segundou 😀 ”.

Bom descanso, pequena! Este colunista deseja muitooo sucesso na sua nova caminha!

Veja o clique na íntegra: