Após denúncia, prefeitura de Sena é investigada pelo MPAC por suposto acúmulo de cargos

Uma denúncia anônima feita ao Ministério Público do Acre (MPAC) aponta para suposto acúmulo de cargos na Prefeitura de Sena Madureira, durante a gestão do atual prefeito Mazinho Serafim.

O procedimento extrajudicial que tramita na Promotoria de Justiça Cível de Sena consta também na edição do Diário Eletrônico do órgão desta terça-feira (19).

Rafaela Batista e Giordano Jordão estariam ocupando cargos públicos em diversos municípios, na área jurídica, inclusive em Sena Madureira.

A reportagem do ContilNet apurou que o MPAC já solicitou do executivo informações sobre o caso. A prefeitura destacou que a denúncia é infundada e que os dois denunciados não assumem cargos no município. O fato é que a investigação está em curso.

“Para o exercício das atribuições inerentes às funções institucionais do Ministério Público, deverão ser colhidas todas as provas permitidas pelo ordenamento jurídico, tais como depoimentos, certidões, relatórios e documentos. Providenciadas as medidas preliminares, voltem os autos conclusos para posteriores deliberações”, diz o último trecho da publicação.