Após duas semanas isolado, Rover da Nasa envia fotos incríveis de Marte

A Nasa anunciou que o rover Perseverance em Marte está de volta ao trabalho. Após ficar duas semanas sem comunicação com os cientistas da agência americana, o rover enviou novas fotos do planeta vermelho.

As comunicações com o veículo espacial foram interrompidas durante a conjunção solar, entre 28 de setembro e 17 de outubro. De acordo com a Nasa, o fenômeno que acontece uma vez a cada dois anos, poderia distorcer os sinais ao passarem com o sol e danificar o rover.

Durante a conjunção solar, o rover foi colocado no piloto automático. O veículo ficou estacionado entre uma duma e rochas, esperando a comunicação voltar a funcionar. O tempo de inatividade foi utilizado para monitorar o clima do planeta e observar como a poeira marciana se move com o vento. Segundo a Nasa, alguns cientistas que trabalham na missão aproveitaram para tirar férias.

O Perseverance está em Marte desde 18 de fevereiro com seu pequeno companheiro e helicóptero, Ingenuity, que já realizou três voos pelo planeta vermelho enquanto o rover busca por indícios de que já houve vida no planeta vermelho.

Veja imagens enviadas pelo rover Perseverance em Marte após ficar offline