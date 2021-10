Após fusão DEM/PSL, Alan Rick conversa com ContilNet e dá detalhes sobre escolha de executiva regional

Foi aprovada – e festejada em grande estilo – a fusão entre Democratas (DEM) e Partido Social Liberal (PSL). Nasceu, em evento realizado em Brasília, na tarde desta quinta-feira (7), o União Brasil, sob a legenda de número 44. A reportagem do ContilNet entrou em contato com o deputado federal Alan Rick para saber mais acerca dos próximos rumos da nova sigla.

Ao site, Alan comemorou a união – e o fato de fazer parte do partido que, agora, é o maior do país. “É oficial: O União Brasil 44 nasceu. Trata-se de um momento significante para todos nós. O Democratas se fortaleceu muito no Acre, contando atualmente com 18 vereadores e 1 prefeito”, disse.

Além das conversas que já acontecem, o próximo passo do partido é definir as executivas. “No âmbito nacional, isso já é definido. Nas regionais, as conversas ainda acontecem. O pedido dos presidentes nacionais é que nós [os membros das executivas regionais] dialoguemos e entremos em um consenso. Não havendo esse consenso, a nacional intervém para auxiliar no processo”, esclarece.

No Acre, a expectativa é que a sigla seja conduzida pelo senador Marcio Bittar. Nossa equipe não conseguiu conversar com o senador até o fechamento deste material. Mas Alan garante: localmente, os diálogos são produtivos. “Tivemos uma reunião com todos os envolvidos. Posso te afirmar que foi um ambiente cortês, de muita amizade. Estamos todos interessados nessa construção”, adianta ao site.