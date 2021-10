Após gestão repleta de impasses com Rocha, Gladson vai indicar seu vice em 2022

Em uma reunião a portas fechadas e sem acesso da imprensa, o senador Márcio Bittar (sem partido) reuniu nesta sexta-feira (15), além do governador Gladson Cameli (Progressistas) e a professora Marcia Bittar, que é pré-candidata ao Senado, além de dirigentes do Solidariedade, PSL, PTB, Republicanos, Patriotas, PSC, PSDB, PSDC, DEM, PTC, e PDT.

A reunião fortalece a candidatura de Marcia, já que, segundo fonte do ContilNet que participou do encontro, todos esses partidos estão fechados com a professora.

Ainda de acordo com a fonte, ficou acordado que Gladson é quem vai indicar o nome do seu vice. A notícia não surpreende, já que sua relação conturbada com Wherles Rocha (PSL) é de conhecimento público.