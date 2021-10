Após horas de buscas, Bombeiros encontram menino ‘desaparecido’ dormindo dentro de sofá de casa

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o menino saiu para soltar pipa depois do almoço e voltou para casa. No entanto, a mãe não viu e acabou acionando a ajuda para poder localizá-lo. Ao perceber que ela o estava procurando, a criança ficou com medo de apanhar e se escondeu dentro do sofá. Na sequência, o ‘desaparecido’ acabou dormindo.

