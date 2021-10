Após mediação de líder do governo, moradores de Rodrigues Alves liberam BR-364; “Luta legítima”

Após mais de 24 horas de manifestações, os moradores de Rodrigues Alves, representados pelo Movimento Pró-ponte, resolveram liberar a barreira montada na BR-364 para a passagem de veículos, nesta quinta-feira (28).

Eles pedem a construção da ponte que dá acesso ao município e é de responsabilidade do governo federal. A população depende de uma balsa para fazer a travessia do Rio Juruá – o que gera inúmeros transtornos, pois a demora compromete atendimentos de urgência e o desenvolvimento econômico do município.

O diálogo foi mediado pelo líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Pedro Longo, que tem pedido empenho dos parlamentares da casa e principalmente da bancada federal nessa luta, da vereadora Paula Paixão e do representante do executivo na região, Francisco Gomes.

Foi registrada uma fila de veículos na altura da rotatória que dá acesso aos municípios de Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves, nas primeiras horas da manhã desta quinta, mas o fluxo já foi liberado.

“Conseguimos dialogar com os manifestantes e liberar a rodovia, mas essa luta é legítima e precisa do nosso compromisso com ela, principalmente enquanto políticos eleitos pela população. Eles não podem mais viver nesse atraso. É uma questão que urgência”, afirmou o deputado.

Conforme o entendimento, será realizada uma audiência pública na Aleac, possivelmente no próximo dia 05, para elaborar uma estratégia que permita iniciar o planejamento para viabilizar a futura construção da ponte.