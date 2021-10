Após ouvir que ‘não ficaria sabendo de nada’, homem agride a mulher e é preso na casa da mãe

Um homem de 33 anos foi preso em Três Lagoas na madrugada de domingo (24), suspeito de agredir a esposa, de 27, por ciúmes. O filho do casal, de 2 anos e 6 meses, ainda tentou ajudar a mãe.

De acordo com o registro policial, a mulher estava dormindo quando o marido a acordou questionando sobre um áudio em que ela dizia à mãe que ele “não ficaria sabendo de nada”. Ela o chamou de “louco”, levantou da cama e enquanto seguia para a cozinha levou uma ‘rasteira’.

O suspeito derrubou a vítima no chão e deu um soco no rosto dela. O filho deles apareceu, tentou ajudar a mãe e ela então o pegou no colo e saiu para pedir ajuda de vizinhos.

Nesse momento, o homem teria limpado sangue da vítima da cozinha e fugido. A Polícia Militar (PM) foi chamada e quando chegou ao local, a vítima tinha ferimentos na boca e “hemorragia que não cessava”, “cuspindo sangue”, conforme consta no boletim de ocorrência.

Prisão

A mulher falou aos policiais que o marido havia fugido para a casa da mãe dele e quando os militares chegaram, o viram conversando com ela.

Do lado de dentro da residência, ele gritou aos policiais que o que a esposa havia relatado aos militares era “tudo mentira” e que não iria sair. Convencido pela mãe, ele se entregou e foi algemado, porque, segundo os policiais, estava “em visível estado de embriaguez”.

A mulher foi encaminhada para a UPA com um dos dentes superiores quebrados e cortes na boca. O marido foi autuado em flagrante por lesão corporal em situação de violência doméstica.