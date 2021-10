Após pedir vaga no BBB, Boninho vai atrás de Virgínia Fonseca

Após a influenciadora digital Virgínia Fonseca ter manifestado na noite dessa segunda-feira (25), durante a estreia de seu podcast, o PodCats, seu desejo de participar da próxima edição do Big Brother Brasil 2022, o diretor do principal reality show da Rede Globo, passou a seguir a esposa do sertanejo Zé Felipe no Instagram.

Em uma conversa com a influenciadora digital Camila Loures, a blogueira afirmou que se um dia recebesse o convite para o BBB ela aceitaria. “Sem pressão viu Boninho?” disse a influenciadora digital em tom de brincadeira. O primeiro episódio do podcast das influenciadoras digitais não teve convidados, e as duas blogueiras falaram sobre temas variados.

Leia mais em IG, clique AQUI!