Após prorrogação, Unesp encerra inscrições do Vestibular 2022

Após prorrogação, a Universidade Estadual Paulista (Unesp) encerra às 16h desta quarta-feira, 13 de outubro, as inscrições do Vestibular 2022. A taxa é de R$ 180, mas candidatos do último ano do ensino médio da rede pública estadual paulista têm desconto de 75% do valor.

Além dos aproximadamente 400 mil alunos de escolas da Secretaria da Educação/SP e Centro Paula Souza que podem se inscrever pagando taxa de R$ 45, não pagarão a o valor integral para que a inscrição seja confirmada os candidatos renda de até dois salários mínimo ou desempregados que ganharam a redução de 50% em setembro.

