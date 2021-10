Após quase dois anos, Arena da Floresta retoma jogos com presença de público em clássico entre Rio Branco e Humaitá

Após quase dois anos sem expectadores em partidas de futebol na Arena da Floresta, o clássico entre Rio Branco e Humaitá poderá receber público na tarde deste sábado (09), às 17h. No entanto, a capacidade máxima estipulada pela Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) é de 20% do total, o que corresponde a cerca de 3,5 mil pessoas.

Segundo a chefe do setor, Deane Fernandes, esta iniciativa, embasada na flexibilização das atividades em decorrência da porcentagem de pessoas imunizadas contra à Covid-19, é amparada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

“Os protocolos da CBF foram encaminhados pra nós, e nós temos que cumpri-los. As expectativas são bem positivas, que as pessoas cumpram realmente as regras. Embora o município esteja na fase verde, a pandemia ainda não acabou, nós precisamos continuar com os cuidados para não regredirmos”, pontuou.

Ainda de acordo com Fernandes, os portões abrirão às 15h, e a Vigilância já estará de prontidão para fazer a fiscalização necessária.

“Como é o primeiro jogo com público, nós precisamos acompanhar o cumprimento dos protocolos, que é usar máscara, álcool em gel, manter o distanciamento e verificar se as pessoas estão com as duas doses da vacina. As pessoas que participarem do jogo vão ser monitoradas, através de um cadastro, pela Vigilância Epidemiológica por 15 dias para ver se alguém vai apresentar sintomas (de Covid-19)”, disse.