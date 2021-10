Após quase dois anos parada, Academia da Saúde volta a funcionar no Horto com aula de abertura

Após quase dois anos parada por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus, a Academia da Saúde volta a funcionar no Horto Florestal, em Rio Branco.

O anúncio foi dado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e divulgado nas redes sociais.

A abertura será nesta quinta-feira (21), às 17h, com uma aula especial de retorno em alusão ao Outubro Rosa. Os organizadores do evento pedem que os participantes vistam roupa rosa ou leve algum acessório com a cor da campanha.

Todos devem levar também a carteira de vacinação ao local. O uso de máscaras é obrigatório.

A Semsa deixou claro que todas as normas de segurança e sanitárias serão seguidas para evitar o contágio do vírus.