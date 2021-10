Após subsídio milionário à empresas, Bocalom quer comprar ônibus elétrico para Rio Branco

"O transporte elétrico é uma tendência mundial. Iniciamos uma primeira conversa com os engenheiros da Mercedes-Benz e vamos avançar com essa pauta”, diz prefeito

“Veja bem, para uma cidade se desenvolver plenamente, o transporte coletivo precisa ser de boa qualidade. Nós estamos trabalhando, toda equipe, para avançarmos nessa linha. Já reduzimos a passagem de ônibus para R$ 3,50, mas isso não é suficiente. A população precisa de novos ônibus, nossa frota está envelhecida, e outra, o transporte elétrico é uma tendência mundial. Iniciamos uma primeira conversa com os engenheiros da Mercedes-Benz e vamos avançar com essa pauta”, disse Bocalom.

Na tarde desta sexta-feira (22), o prefeito se reuniu com engenheiros da Mercedes-Benz, que anunciou recentemente sua primeira iniciativa em mobilidade elétrica para o transporte público no Brasil. Na reunião a montadora apresentou o chassi de ônibus elétrico que está sendo desenvolvido no país e terá início de vendas em 2022.

Depois de anunciar subsídio de mais de R$ 2,4 milhões para as empresas de ônibus e a redução da passagem na Capital, o prefeito Tião Bocalom estuda agora a renovação da frota de ônibus na Capital com aquisição de veículos elétricos.

