Após temporal derrubar torre de rádio em Sena, Secom emite nota com prazo para retomada dos programas

Após a forte ventania que causou alguns estragos na cidade de Sena Madureira, nesta terça-feira (12), e derrubou a torre de transmissão da Rádio Difusora, deixando a população sem a transmissão dos programas, a Secretaria de Comunicação do Estado (Secom) emitiu uma nota nesta quarta-feira (13) afirmando que já enviou uma equipe ao local para reparar o dano.

SAIBA MAIS: Forte temporal derruba torre principal de rádio em Sena e deixa difusora fora do ar

“A equipe técnica da Secom se deslocou para Sena Madureira com o objetivo de reparar a antena do transmissor FM e o link que conecta o transmissor AM com os estúdios da rádio”, diz a pasta.

A previsão de retorno das atividades em Sena Madureira é de 10 dias.