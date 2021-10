Aproximação de frente fria aumenta possibilidade de chuva no Acre neste domingo, prevê Sipam

De acordo com a Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia, Sipam, as condições de chuva aumentam neste domingo (24) em todo o Acre por conta a aproximação de uma frente fria.

No entanto, o dia ainda será de sol forte e muito calor em todo o estado. A previsão é de céu parcialmente nublado a nublado em todas as áreas.

Na capital, no Vale do Acre e no leste do estado ocorrem pancadas de chuva com trovoadas entre a tarde e a noite, com possibilidade de temporais. Nas demais áreas ocorrem pancadas isoladas de chuva com trovoadas à tarde.