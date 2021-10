Árvore cai em cima de moto, mata adolescente e deixa duas pessoas feridas no interior do Acre

O adolescente Ítalo, de 14 anos, morreu esmagado por uma árvore na noite deste domingo (24), no km 10 do Ramal Silveira, na Álcoobrás, zona rural do município de Capixaba, no interior do Acre.

Segundo informações das autoridades de trânsito, Ítalo estava em uma motocicleta modelo Titan de cor preta, quando aconteceu um forte temporal e uma árvore caiu sobre a moto. Na motocicleta estava um condutor ainda não identificado, Ítalo e mais uma criança de 12 anos.

Após o acidente, populares que passavam no local prestaram as primeiras ajudas ao trio, sendo que o condutor da moto e a criança de 12 anos ficou apenas com escoriações. Já Ítalo teve um afundamento de crânio e perdeu de massa cefálica, morrendo na hora.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito também estiveram no local do acidente e isolaram a área para o trabalho da perícia.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e só pode atestar a morte de Ítalo.

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede em Rio Branco, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

A motocicleta foi entregue ao motociclista que permaneceu no local.