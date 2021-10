Assaltante arrasta mulher pela calçada após levar dinheiro da vítima em casa lotérica

As imagens mostram que o homem de boné branco e camisa amarela chega ao local em uma bicicleta e entra na unidade lotérica. Cerca de três minutos depois, a imagem mostra a vítima agarrada à perna do criminoso, tentando contê-lo. Ele, contudo, sai arrastando a mulher pela calçada, até que consegue fugir.

Um homem foi preso nesta sexta-feira (29) suspeito de assaltar uma mulher em uma casa lotérica no Bairro Meireles, em Fortaleza. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que a vítima aparece sendo arrastada na calçada pelo suspeito para fora do estabelecimento.

