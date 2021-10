Assermurb larga na frente da decisão do Campeonato Feminino

Um gol da atacante Andressa, aos 24 minutos do primeiro tempo de partida, colocou o time da Assermurb em vantagem nas finais extra do Campeonato Acreano de Futebol Feminino diante do Rio Branco.

Com a vitória no primeiro jogo da decisão contra o Rio Branco, o time sindical jogo na próxima quinta-feira (4), no estádio Florestão, a partir das 18h, por um simples empate para erguer o troféu de campeão da temporada.

Resumo do jogo

Na busca de abrir vantagem nas finais extras do Campeonato Feminino, o time sindical começou a partida pra cima do Rio Branco.

O primeiro lance de perigo saiu ainda no primeiro minuto de bola rolando. Com liberdade para atacar, a veloz Andressa se livrou da marcação estrelada e arriscou o chute, assustando a goleira Andriely.

Com o Rio Branco preso na marcação e pouquíssimo criativo, o time sindical seguia melhor no jogo e, após uma outra jogada rápida pelo lado direito, a atacante Andressa invadiu a área e finalizou com violência para abrir o placar.

O jogo permaneceu até o intervalo com o time sindical bem mais organizado no campo de jogo e disposto a ampliar a vantagem contra um Rio Branco que não conseguia espaço na defesa da Assermurb.

O segundo gol da Assermurb quase ocorreu antes do intervalo. Mary fez fila na defesa estrelada e arriscou o chute da intermediária, mas a bola passou sobre o travessão da goleira estrelada.

2ª etapa

Na volta dos vestiários, o Rio Branco voltou bem mais ligado e disposto a conseguir o empate. Numa boa jogada do lado esquerdo, efetuado pela jogadora Poliana, a bola ficou no travessão do time sindical. Quase o empate!

Três minutos depois, numa bola parada da jogadora Joyce, foi a vez da goleira Paula fazer espetacular defesa e evitar o empate do time estrelado.

O time da Assermurb então resolveu acordar para o jogo aos 12 minutos. Mary desceu em velocidade pela direita e ariscou o chute cruzado, mas a bola ficou no travessão do time estrelado.

O jogo a partir daí deu acalmada e o time sindical, aos poucos, voltou a criar as melhores chances de gols com as jogadoras Andressa, Jaqueline e Cassandra, mas o placar terminou mesmo com a vitória simples por 1 a 0 a favor do time sindical.