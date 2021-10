Assistente de loja, agente de atendimento e mais: confira as vagas disponíveis para Rio Branco nesta quarta-feira

O ContilNet separou nesta quarta-feira (06), três vagas disponibilizadas em sites de emprego e no LinkedIn para diversas áreas e em diversas empresas e organizações em Rio Branco. As oportunidades são para assistente de loja, agente de atendimento II e técnico de operação sistema I.

Para se inscrever nas vagas disponibilizadas no LinkedIn, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com.br. Depois de feita a atualização da conta, basta colocar Rio Branco – AC na barra de localização, selecionar a vaga pretendida e clicar em “candidatar-se”. Já com relação às outras, basta clicar no link que estão abaixo das descrições.

Confira as especificidades descritas para cada atribuição, conforme consta nos sites:

– Assistente de loja e atendimento Jr. na “Bemol”: Conduzir o processo de conferência e registros de pagamentos efetuados por clientes operando os sistemas necessários para concluí-lo, ser responsável pelos valores e documentos recebidos, realizar abordagem de boas-vindas aos clientes, visando garantir um bom atendimento e direcionando-os às áreas de interesse na loja, auxiliar em situações de emergência e sinistro na Loja, entre outras.

– Agente de atendimento II na “Unidas”: Realizar atendimento presencial e por telefone, realizar Up Grade nas locações, agregando acessórios de forma proativa, conquistando a satisfação do nosso cliente, habilidade de atuar com metas e orientação para resultados, ter vontade de vender e ser motivado por novos desafios, e ter empatia para inspirar a confiança dos clientes. É preciso ter ensino médio completo, CNH categoria “B” e disponibilidade para trabalhar em escala 6×1.

– Técnico de Operação Sistema I na “Energisa”: Comandar, controlar e executar a operação do sistema elétrico de Média e Baixa Tensão de forma segura e otimizada, atendendo ocorrências técnicas e comerciais, avaliar e acompanhar o desempenho do sistema elétrico de Baixa e Média Tensão, dentre outras. É preciso ter Curso Técnico em Eletrotécnica, curso de NR 10, curso de NR 10 SEP.

