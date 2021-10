Ator, diretor e radical: saiba quem é o novo affair de Grazi Massafera

Solteira desde o fim de agosto, Grazi Massafera anda fazendo mistério nas redes sociais sobre como está sua vida amorosa, mas ela já tem um novo affair: Alexandre Machafer, diretor de cinema, de 39 anos.

De acordo com informações do jornal Extra, a atriz está vivendo um romance às escondidas com o diretor. Os dois teriam começado a mostrar o interesse nas redes sociais no início deste mês. Ela, porém, já seguia o pretendente em seu perfil pessoal.

No entanto, pouco tempo depois, eles começaram a curtir publicações nas contas abertas, o que acabou chamando a atenção dos internautas. Alexandre, inclusive, curtiu um comentário de uma fã que questionava se ele era o novo namorado de Grazi, que está solteira desde o término com Caio Castro.

Outra seguidora pediu para que ele “trate bem de Grazi, pois ela merece muito” e o cineasta voltou a curtir. Alexandre está solteiro desde o começo do ano após terminar o namoro de quase dois anos com a também atriz e diretora, Louise Clós.

Ainda segundo o jornal, a mãe de Alexandre passou a seguir Grazi recentemente, e as sobrinhas dela agora estão na rede dele, o que aumentou os rumores do possível relacionamento.

Diretor radical

Alexandre é ator, nascido em Niterói, mas aos 19 anos se mudou para Campos, no Norte Fluminense, para cursar Administração, mas acabou decidindo pelos palcos após acompanhar um amigo para um teste de atores no Rio.

Ele se formou no curso profissionalizante da CAL e chegou a atuar até na TV e teve uma participação em Rebelde. No entanto, Alexandre se encontrou atrás das câmeras, como diretor de filmes e webséries da Fundação Cesgranrio.

Assim como Grazi, o diretor também leva a fé a sério e produziu dois longas bíblicos. Além disso, os dois ainda mantêm um gosto em comum pelos esportes radicais e pela luta nos tempos livres praticando muay thai e kitesurfe.