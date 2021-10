Auxiliar de loja, técnico de suporte e mais: confira as vagas disponíveis para Rio Branco nesta quinta-feira

O ContilNet separou nesta quinta-feira (21), sete oportunidades disponibilizadas em sites de emprego e no LinkedIn para diversas áreas e em diversas empresas e organizações em Rio Branco ou em regime home office. As vagas são para agente de passagens, especialista em marketing, auxiliar de loja, coordenador comercial, técnico de suporte, operador de guindauto e estágio em administração, economia e ciências contábeis.

Para se inscrever nas vagas disponibilizadas no LinkedIn, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com.br. Depois de feita a atualização da conta, basta colocar Rio Branco – AC na barra de localização, selecionar a vaga pretendida e clicar em “candidatar-se”. Já com relação às outras, basta clicar no link que estão abaixo das descrições.

Confira as especificidades descritas para cada atribuição, conforme consta nos sites:

– Especialista em Marketing por e-mail: Irá cuidar de toda a criação e execução da estratégia de e-mail da companhia, trabalhando para a nutrição de leads e aumento da conversão dos leads para todas as categorias de nossos produtos. Necessário conhecimento sólido nas métricas de E-mail Marketing e Automações e na otimização do mesmo.

– Agente de passagens na Eucatur: Estamos em busca de alguém para preencher nosso cargo de Agente de Passagens para atuar na cidade de Rio Branco/AC. Ensino Médio Completo.

– Auxiliar de Loja (PcD) na Farmácia Pague Menos: Receber a mercadoria da loja e realizar a conferência, armazenar os produtos em seus devidos locais nas prateleiras e etiquetá-los, organizar as filas dos caixas e entregar encarte aos clientes, as atividades serão realizadas respeitando as limitações de cada pessoa. É preciso ter ensino médio completo ou cursando, possuir laudo médico válido, disponibilidade para trabalhar.

– Coordenador Comercial na “Eucatur”: Realize a análise de estratégias de vendas e acompanhamento da concorrência; identificar e sugerir oportunidades de negócio na área de cargas e passageiros; Acompanhar a equipe de vendas, estabelecendo prioridades e gerenciamento de metas e indicadores; Avaliar eficiência de visitas, controle de prospecção, eficácia de rota e gestão do relacionamento com os clientes; Realizar os processos inerentes a Gestão da Equipe Comercial.

– Técnico de Suporte N2 Temporária na “Hepta”: Precisa ter conhecimentos em Navegadores de internet, Sistema Operacional Windows, instalação, configuração e resolução de problemas de sistemas de automação de escritório MS Office, Active Directory, instalação, montagem e configuração de Hardwares, cabeamento estruturado, dentre outros.

– Operador de Guindauto na “Elite”: Preciso ter experiência comprovada de no mínimo, 6 meses, CNH D. Enviar currículo para [email protected], com o assunto “OPERADOR DE GUINDAUTO”.

– Estágio no “Sebrae AC”: Vagas para estudantes de Ciências Contábeis, Administração e Economia, do 3º ao 5º período. Fazer inscrição online em www.rhesultados.com.br.