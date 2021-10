Auxílio Emergencial acaba este mês e não será prorrogado, diz ministro

Criado em 2020 para ajudar os trabalhadores prejudicados pela pandemia, o Auxílio Emergencial encerra em outubro e não será prorrogado, confirmou nesta quarta-feira (20) o ministro da Cidadania, João Roma.

“O auxílio emergencial será finalizado em outubro, este mês será o pagamento da última parcela do auxílio”, afirmou.

Roma lembrou que o programa, lançado em abril de 2020 distribuiu cerca de R$ 359 bilhões entre 2020 e 2021 nas duas etapas do auxílio: nove parcelas no ano passado, e sete este ano, de abril a outubro.

“Desta maneira, estamos chegando agora no mês de outubro ao final do auxílio emergencial”, disse o ministro.

Segundo Roma, a partir de novembro terá início o Auxílio Brasil – que vai substituir o Bolsa Família e elevar o valor pago aos beneficiários. De acordo com as explicações do ministro, o reajuste de 20% será aplicado em relação aos valores que as famílias já recebem no Bolsa Família.

Já as famílias do Cadastro Único que estão nas faixas de pobreza e pobreza extrema terão garantidos um benefício mínimo de R$ 400, afirmou.

Calendário atualizado de pagamentos do Auxílio Emergencial 2021 — Foto: Economia G1