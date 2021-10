Auxílio emergencial prorrogado garante R$ 150 por mês; veja como receber

Atenção, trabalhadores. Cerca de 300 mil famílias podem ser beneficiadas com o auxílio fixo no valor de R$150,00. A medida continua sendo tomada com o objetivo de conter os efeitos econômicos causados pela pandemia do coronavírus. Veja quem poderá receber o benefício este ano.

O fim do auxílio emergencial está chegando, mas ainda há uma expectativa de prorrogação até 2022. Os governos estaduais, em contrapartida, têm reforçado os benefícios. No norte, será liberado R$150. O governador do Amazonas, Wilson Lima, informou que um novo programa será lançado em novembro para as famílias carentes da região.