Avião agrícola cai em mata e piloto é encontrado pelos Bombeiros andando sozinho

As causas do acidente devem ser investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão do Comando da Aeronáutica responsável pelas atividades de investigação de acidentes aeronáuticos.

O Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) do avião está em situação normal e, de acordo com a ANAC, o documento iria vencer em 27 de abril de 2022.

Um avião agrícola caiu em uma área de mata, na zona rural de Vilhena (RO), durante a tarde do último domingo (24). Segundo o Corpo de Bombeiros, o piloto estava sozinho na aeronave de pequeno forte e saiu sem ferimentos do acidente.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!