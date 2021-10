Bandeira vermelha deve ser mantida até fevereiro, mesmo após fala de Bolsonaro

A Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (Creg) decidiu hoje pela permanência de medidas adicionais no próximo período úmido, entre novembro deste ano e fevereiro de 2022, com o objetivo de elevar os reservatórios de hidrelétricas do país, informou o Ministério de Minas e Energia em nota.

Dessa forma, o governo manterá flexibilizações hidráulicas nas usinas hidrelétricas Jupiá e Porto Primavera durante o período úmido. Já a operação flexibilizada para o horizonte a partir de março do próximo ano será avaliada oportunamente, em nova reunião da Creg.