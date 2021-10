Bebê de dois anos puxa cobra para fora do quintal na Austrália; vídeo

Um bebê de apenas dois anos foi filmado puxando uma cobra para fora do quintal onde vive com a família, no norte da Austrália.

O pequeno Banjo é filho de Matt Wright, conhecido explorador e apresentador do programa Austrália Selvagem, no canal National Geographic. Na filmagem, Wright aparece incentivando a criança a lidar com o animal.

Banjo mostra destreza para manejar a píton-oliva de cerca de três metros. Trata-se de uma cobra não venenosa que não costuma trazer risco para seres humanos.

No vídeo, o bebê tenta afastar o animal da entrada da casa da família, puxando-o pela cauda. A cobra, porém, se enrola em uma pilastra, dificultando a tarefa do garoto.

Em certo momento, Banjo demonstra estar assustado e corre para a direção do pai. “Ah, não! Ah, não! Corre! Corre!”, grita.

Rapidamente, porém, Wright direciona o filho de volta à parte traseira do animal, de onde o bebê segue puxando.

Vídeo gerou opiniões contrárias

O vídeo postado no Instagram do explorador já teve 379 mil visualizações até esta quarta-feira, com comentários que se alternam entre exaltar a coragem do pequeno Banjo e criticar Wright pelo episódio.

