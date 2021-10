Beijo grego, menàge, BDSM e mais das 67 cenas de sexo de “Verdades Secretas 2”

Prepare seu coração, e sua libido, para a maratona sexual que Walcyr Carrasco preparou em “Verdades Secretas 2“, que entra no ar nesta quarta-feira (20). Com 50 capítulos, a temporada promete mais de uma cena de sexo em alguns episódios. A história é protagonizada por Camila Queiroz, Agatha Moreira e Romulo Estrela.

Em um trailer mais explícito divuglado pela TV Globo é possível ver cenas de BDSM com o uso de cordas, conhecido como shibari onde a pessoa é amarrada e tem tesão nisso; de dominação, que é quando um dos envolvidos assume o lugar de poder; e até do uso de cera de vela derretida para obtenção do prazer através da dor.

Nos 50 capítulos da novela, a primeira produzida para a Globoplay, foram escritas 67 cenas sexuais com tabus prontos para serem quebrados. O fato fez com que a equipe de figurino dos Estúdios Globo esgotasse o estoque de tapa-sexo disponível no mercado do Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo. Dados dão conta que foram usados mais de 300 durante os meses de filmagem.

O acessório garante que nada além de mamilos polêmicos e muita sensualidade apareçam na tela do espectador. Mas o ítem não foi usado apenas em cenas entre homens e mulheres, não faltam relações homoafetivas na trama. Visky (Rainer Cadete) e Joseph (Ícaro Silva) protagonizam algumas das mais quentes da temporada.

Quem também vai trabalhar com o corpo é Matheus, personagem de Bruno Montaleone. Modelo, ele também faz um um dinheiro extra como garoto de programa e vai transar com uma família inteira. Primeiro se relaciona com Beth ( Deborah Evelyn ), depois ele conhece o marido dela, o empresário Lorenzo (Celso Frateschi), então chega a vez dos filhos do casal Irina (Júlia Stokler) e Giorto (Johnny Massaro), que aparece ganhando um beijo grego em um trailer.

“Verdades Secretas 2” chega ao ar na Globoplay nesta quarta-feira (20), às 21h30. Após a exibição do primeiro capítulo os outros nove da primeira leva já poderão ser conferidos por assinantes da plataforma. A cada 15 dias serão disponibilizados uma nova leva de capítulos. A última liberação será em 15/12.