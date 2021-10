Blackout no Acre? Veja o que preveem Cacique Cobra Coral x Instituto Nacional de Meteorologia

Caso aconteça já um blackout em parte do Brasil, não será por falta de chuvas, como previu o Cacique Cobra Coral, entidade incorporada pela médium Adelaide Scritori, mas por excesso.

O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou, ontem, alerta para chuvas intensas no Distrito Federal, Acre, Amazonas, em Rondônia, Goiás, no Mato Grosso, Espírito Santo, em Minas Gerais e no Rio.

Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas, segundo o instituto.

