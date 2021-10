Bolsonarismo sofre a primeira derrota na criação do União Brasil, fusão de DEM e PSL

O bolsonarismo sofreu a primeira derrota com a criação do União Brasil, fusão entre DEM e PSL. O ministro do Trabalho e da Previdência, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), tentou aprovar a liberação de integrantes da nova legenda para apoiarem o presidente Jair Bolsonaro, ou o candidato que quisessem, nas eleições de 2022. Não deu.

O presidente da legenda, Luciano Bivar, negou o pedido. Disse que o União Brasil terá candidato próprio e que as discussões sobre candidaturas e eleições serão feitas em um segundo momento.

Os nomes discutidos hoje para disputar a Presidência em 2022 são os do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, do jornalista e apresentador da Rede Bandeirantes José Luiz Datena e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

Bolsonaro não terá o palanque do partido, agora com a maior bancada na Câmara dos Deputados e com fundo partidário de R$ 160 milhões para 2022.