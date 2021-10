Bolsonaro discute filiação com PP ou PTB para eleições de 2022

Na análise do jornalista Sérgio Amaral, do BandNews TV , o PP surge como uma das principais opções para Bolsonaro já que possui o presidente da Câmara, Arthur Lira, além do próprio Nogueira, trazido ao governo pelo presidente.

Contudo, não há consenso para a filiação dentro do Progressistas. Ainda base de apoio do governo, alguns da base pepista já acenam com chance de apoiar o ex-presidente Lula para 2022. Tudo vai depender de como a base do governo planeje lançar candidatos para “puxar votos” em estados do Sul e Sudeste, onde o PP não é tão expressivo politicamente.