Bolsonaro diz que não se vacinará nem após “último brasileiro”

“Eu decidi não tomar mais a vacina. Eu estou vendo novos estudos, a minha imunização está lá em cima, para que vou tomar a vacina? Seria a mesma coisa que você jogar R$ 10 na loteria para ganhar R$ 2. Não tem cabimento isso”, disse.

Como justificativa, Bolsonaro citou a liberdade. “Para mim, a liberdade acima de tudo. Se o cidadão não quer tomar a vacina, é um direito dele e ponto final”, assinalou durante o programa Pingos nos Is, da emissora, na noite de terça (12/10).

No começo de abril, assim que foi iniciada a vacinação para a faixa etária de Bolsonaro, o mandatário disse que pensaria se tomaria o imunizante. “Depois que o último brasileiro for vacinado, se estiver sobrando uma vacina, eu vou decidir se me vacino ou não. Esse é o exemplo que chefe tem que dar, igual no quartel”, disse o chefe do Executivo na ocasião.

Bolsonaro pode tomar a vacina desde o dia 3 de abril, que foi quando o governo do Distrito Federal começou a aplicar o imunizante em idosos a partir de 66 anos no DF. O presidente completou 66 anos em 21 de março.

Segundo levantamento do Metrópoles, Bolsonaro desencorajou a vacinação contra a Covid-19 em pelo menos 20 ocasiões.

Confira os principais integrantes do governo que se vacinaram contra a Covid-19: