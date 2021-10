Integrantes do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira capturaram um porco-espinho, no bairro Bom Sucesso, em Sena Madureira. Segundo informações, o animal silvestre se encontrava no terreno de uma residência.

Quando os Bombeiros chegaram na localidade, o porco-espinho já tinha subido em uma árvore, sendo utilizada toda a técnica para o êxito da ocorrência.

Após a captura, o animal foi solto em uma região de mata, seu habitat natural.

Fotos: ContilNet