Bragantino x Flamengo: onde assistir, horário e escalações

Em duelo direito na parte de cima da classificação do Campeonato Brasileiro, o Bragantino recebe o Flamengo no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, a partir das 20h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (6).

Os donos da casa, com 34 pontos em 22 partidas, estão em quinto e buscam voltar ao G4, enquanto os visitantes, em terceiro lugar com 38 pontos somados em 20 jogos, querem se aproximar do líder Atlético-MG. Ambas as equipes, porém, chegam com desfalques.

A janela das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022 foi especialmente punitiva para o Rubro-Negro. Atual bicampeão brasileiro e finalista da Libertadores, o time tem quatro jogadores defendendo seus países: Isla (Chile), Arrascaeta (Uruguai), Éverton Ribeiro e Gabriel Barbosa (Brasil).

Além disso, Gustavo Henrique, David Luiz e Diego Ribas se recuperam de lesões musculares e estão fora. Por último, Bruno Henrique se queixou de um desconforto muscular na coxa e deve ser poupado.

🌧️⚽️ Na manhã desta terça-feira, o Mais Querido finalizou a preparação para a partida contra o Bragantino pelo @Brasileirao. #VamosFlamengo 📸: @AlexandreVidal1 /CRF pic.twitter.com/eXCv5WQxdG — Flamengo (@Flamengo) October 5, 2021

Pelo lado do Bragantino, apenas um desfalque por conta das rodadas das Eliminatórias. O atacante venezuelano Jan Hurtado estará com sua seleção, que, inclusive, enfrenta o Brasil nesta quinta-feira (7).

Porém, o departamento médico do clube também estará ocupado, no caso pelo meia Lucas Evangelista, que segue sem previsão de retorno da lesão no músculo adutor da coxa direita.

Com isso, a provável escalação do Massa Bruta de Maurício Barbieri seria: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar (Luan Cândido); Jadsom, Eric Ramires e Praxedes; Artur, Cuello e Ytalo.

O onze mais esperado da equipe de Renato Gaúcho, com destaque para o retorno de Thiago Maia após lesão muscular, é: Diego Alves; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia, Andreas Pereira e Vitinho; Michael e Pedro.

Se o Flamengo tenta lidar da melhor forma com as ausências, o Bragantino busca reencontrar o caminho das vitórias no Brasileirão.

Embora tenha alcançado a vaga na decisão da Copa Sul-Americana recentemente, o clube paulista não passa por boa fase na competição nacional.

Não vence há mais de um mês. Foram dois empates e três derrotas desde a vitória contra o América-MG por 2 a 0 na 17ª rodada, em 23 de agosto.

Com isso, depois de passar 17 das primeiras 18 rodadas no G-4, o Massa Bruta caiu para quinto na 19ª e desde então não retornou ao grupo dos quatro primeiros. No primeiro turno, no Maracanã, o time bateu o adversário desta quarta por 3 a 2.

O Rubro-Negro vem em movimento contrário, fincando posição no mesmo grupo. Para melhor se preparar para uma semana com compromissos importantes – enfrenta o Fortaleza, quarto colocado, no sábado (9) – o Flamengo passará os próximos dias em Atibaia, município vizinho a Bragança Paulista, aonde chegou na véspera do confronto com o Bragantino e para onde retornará assim que o jogo acabar.

Ficha técnica:

Escalações (prováveis):

Bragantino: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Luan Candido; Jadsom Silva, Praxedes e Eric Ramires; Artur, Cuello e Ítalo. Técnico: Mauricio Barbieri

Flamengo: Diego Alves; Isla, Leo Pereira, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique (Michael) e Gabigol. Técnico: Renato Portaluppi

Data: quarta-feira (6/10)

Horário: 20h30

Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo

Transmissão: Premiere