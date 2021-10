Brasil registra 360 mil casos de sífilis em 36 meses; veja sintomas

Ao longo de 36 meses, o Brasil registrou mais de 360 mil casos de sífilis entre janeiro de 2018 e junho de 2020, os dados foram apurados junto ao Ministério da Saúde. Médico acreditam que esse número não retrata a realidade do país, isso por conta da pandemia da covid-19, onde muitos exames e consultas ficaram em segundo planto, tanto do ponto de vista da política de saúde pública, bem como do temor da população em permanecer em unidades de saúde.

Especialistas da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), que fizeram o levantamento a partir de bases do Ministério da Saúde, suspeitam que milhares de pacientes não procuraram os serviços de saúde ao manifestarem sinais e sintomas dessa doença.

Leia a matéria completa em MÍDIA BAHIA, clique AQUI!