Brasil x Uruguai: torcedores 100% vacinados até 29 de setembro não vão precisar mostrar exames para Covid-19

O Governo do Amazonas publicou, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), a portaria nº 138 /2021, que estabelece os critérios de acesso à Arena da Amazônia para o jogo entre Brasil e Uruguai, no dia 14 de outubro de 2021, válido pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Com ocupação máxima para 14 mil pessoas, 35% da ocupação do estádio, sendo que “apenas” oito mil serão colocados à venda, só poderá entrar no estádio os torcedores que tenham completado o esquema vacinal da Covid-19 com duas doses ou dose única.

Os que adquirirem ingresso e apresentarem comprovação de segunda dose da vacina com intervalo inferior a 15 dias a data do jogo deverão responder a um questionário de triagem de saúde e realizar teste rápido de antígeno ou RT-PCR com 48h de antecedência do jogo.

Ou seja: a novidade é que qualquer pessoa que tenha tomado a segunda dose – ou dose única – até o dia 29 de setembro não vai precisar do teste rápido de antígeno ou RT-PCR com 48h de antecedência do jogo.