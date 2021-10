Brasileiro de 22 anos compra mansão de John Lennon por US$ 25 mi

O influenciador digital Lucas Castellani, de 22 anos, comprou uma mansão que foi do ex-Beatle, John Lennon. O brasileiro desembolsou cerca de R$ 25 milhões para comprar a casa em Beverly Hills.

Castellani ficou famoso por criar um blog no finado Myspace, relatando de forma anônima bullying e violência que sofria enquanto adolescente por ser gay. Com mais de 1,3 milhão de seguidores, ele estudou administração em Londres, hoje trabalha no mundo da moda e é amigo de celebridades como as Kardashians, Lady Gaga e Paris Hilton, que foi sua chefe, segundo o jornal Extra.

A mansão do ex-Beatle foi decorada com peças dos anos 1960, tem três quartos e quatro banheiros, além de uma jacuzzi no quintal, integrada a uma piscina. Está localizada no alto da Mulholland Drive e tem como vizinhos Lenny Kravitz e Paris Hilton.

De família rica, ligada a negócios em tecnologia e vinícolas na Toscana, Itália, Castellani é figurinha carimbada nos principais circuitos de moda do mundo.