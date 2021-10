Brazilian iGaming Summit 2021 focará no potencial do mercado de apostas do país

Em todo o planeta, o brasileiro é reconhecido pelo amor dedicado aos esportes, sobretudo, ao futebol. O título de ‘pátria de chuteiras’ não foi conquistado a toa. E, atualmente, a população também está descobrindo uma outra paixão: os esportes eletrônicos. O Brasil já possui cerca de 60 milhões de jogadores, ocupando a terceira colocação no ranking mundial de ‘gamers’.

Esse novo segmento está em expansão em função da democratização dos meios de acesso a internet nos últimos anos. Hoje, o brasileiro é considerado um dos mais conectados do planeta, somando cerca de nove horas online todos os dias. Além disso, duas a cada três pessoas contam com celular com acesso à internet no território nacional.

Por tudo isso, o brasileiro está entre os três principais usuários de mídias sociais do planeta, envolvendo Facebook, Instagram, Youtube, Netflix, WhatsApp e Pinterest. Pensando nisso, a primeira edição do Brazilian iGaming Summit será realizada presencialmente nos dias 1 e 2 de dezembro.

O evento de apostas, loterias e afiliados se apresenta como uma oportunidade fantástica para unir marcas, casas de apostas e todos os representantes da indústria mundial depois de quase dois anos de suspensão das conferências e demais encontros. Afinal, o Brazilian iGaming Summit (BIS) – The iGaming Intelligence Made in Brazil chama a atenção por ser a única convenção deste segmento programada para acontecer ainda neste ano no país.

A sede escolhida foi o Espaço Boulevard JK, Edifício International Plaza, em São Paulo – Brasil. A principal metrópole do país possui status de ser altamente receptiva a eventos de primeira classe e nível internacional. Lembrando que o BIS contará com painéis com especialistas, debates, exposições e uma estrutura desenvolvida para proporcionar um networking de qualidade e a realização de novos negócios e parcerias.

A AmuletoBet, por sua vez, foi uma das primeiras empresas do segmento de apostas esportivas e jogos online a garantir a sua vaga no evento e terá até um stand próprio para destacar a sua marca, além de ampliar a sua interatividade com o público.