Aproximação de Gladson e Mazinho causa incômodo em aliados do governador em Sena Madureira

Panos quentes

Após as reclamações do deputados com relação a falta de prestígio na sessão solene da Aleac, realizado ontem em Cruzeiro do Sul, hoje tudo foi diferente. Na audiência pública desta sexta (1), o presidente da Casa, o deputado Nicolau Jr. (PP), chamou todos os seus pares presentes no Teatro dos Náuas, para comporem a mesa.

Irmã Paulina

Em Cruzeiro do Sul para cumprir as atividades da Aleac, o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) usou as redes sociais para fazer uma homenagem à irmã Paulina, uma das mais conhecidas e respeitadas professoras do Juruá. “[Tive] a grata satisfação de reencontrar a Irmã Paulina, que foi minha professora no Instituto Santa Terezinha e segue sendo uma grande inspiração. Todo meu respeito e gratidão, sempre”, escreveu.

Amizade além da política

O deputado federal Flaviano Melo (MDB) recebeu hoje em seu gabinete uma visita inusitada, a de um adversário político, o ex-prefeito de Rio Branco, Raimundo Angelim (PT), a quem Melo se referiu como “grande amigo”. Além do petista, Flaviano recebeu também a desembargadora Waldirene Cordeiro, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que agradeceu pelos recursos garantidos pelo deputado para a restruturação do Parque Tecnológico do Tribunal.

#ForaBolsonaro

Mais um ato contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) está marcado para acontecer em todo o país. Em Rio Branco, a manifestação ocorre amanhã, no Calçadão da Gameleira, no Segundo Distrito de Rio Branco, a partir das 16h. O ato é organizado por diversos partidos de esquerda e centro-esquerda, como PT, PCdoB, PDT, PSB entre outros.

Revitaliza Rio Branco

O vereador Samir Bestene (PP) levantou um tema importante na tribuna do parlamento municipal na última quinta (30). O vereador pediu que a Prefeitura recupere os espaços turísticos e culturais da Capital. Segundo o vereador, o pedido pela revitalizações desses locais tem sido frequente, principalmente pelos fazedores da cultura de Rio Branco.

Errou

Para o deputado Edvaldo Magalhães, o governador errou ao centralizar as máquinas adquiridas com recursos da bancada federal sob o comando do Deracre e não das prefeituras. A declaração foi feita durante a audiência para discutir a agricultura em Cruzeiro do Sul e municípios do Vale do Juruá nesta sexta-feira (1). Quando foi para entregar os equipamentos, o governo negou-se a cumprir o compromisso assumido com a bancada que era entregar para as prefeituras. Sabe por que deveria ser entregue para as prefeituras? Porque é mais fácil cobrar as prefeituras. Você encontra mais perto o prefeito. Quando isso vai para o Deracre, fica distante”, argumentou.

Outro lado

Por outro lado, pessoas próximas ao diretor-presidente do Deracre, Petrônio Antunes, dizem que o engenheiro vem fazendo uma verdadeira “revolução” no interior do Acre. “Não é isso que está acontecendo, os ramais estão sendo abertos em todos os cantos do Estado”, disse o aliado.

Desassistidos

Quem também criticou o governo foi o vice-governador, Wherles Rocha (PSL). Na audiência pública, o major deixou clara sua insatisfação com a atual situação dos produtores que, segundo ele, foram deixados de lado pelo Governo. “Era importante que tivéssemos tido esse debate no início do Governo. Eu lembro bem das conversas com os produtores rurais e das promessas, porque tive Covid-19, mas ela não afetou minha memória. Lembro que dizíamos que esse era o governo do agronegócio, do produtor rural. Mas agora vejo órgão estadual comemorar recordes de multas”, disse.

Afinados

Durante um evento de anúncio de um pacote de obras em Sena Madureira, realizado nesta sexta, mais uma vez o clima de paz imperou entre o governador Gladson Cameli e o prefeito do município do interior, Mazinho Serafim (MDB). Abraços, sorrisos e muitos elogios fizeram parte da agenda entre os dois, que estão cada vez mais afinados.

Rasteira

O problema é que muitos aliados do governador em Sena Madureira não estão gostando dessa aproximação, além de sentirem escanteados. Para um desses aliados, o prefeito só está esperando o momento certo para aplicar uma “rasteira” no governador.

Apontou o caminho

Durante o evento de entrega do novo ônibus do Hemoacre, fruto de emenda do deputado federal Alan Rick (DEM), o governador Gladson Cameli disse que o deputado merece, “no mínimo”, ser reeleito para a Câmara Federal em 2022. O O problema é que Alan é um dos pré-candidatos ao Senado que querem disputar a vaga em uma dobradinha com o governador.

Desconto Gás

É de co-autoria do deputado federal acreano Leo de Brito (PT) o PL que cria o “desconto gás”, aprovado pela Câmara dos Deputados nesta semana. “Sou co-autor deste projeto e em fevereiro deste ano já tinha apresentado o projeto de lei 198/2021, instituindo a tarifa social do gás. O povo está sem esperanças diante de tantos aumentos no valor do gás de cozinha. Só neste mês registrou-se 7% de aumento no valor do gás de cozinha. São sete aumentos ao longo deste ano, totalizando mais de 40% de aumento no preço do gás. Não dá pra não ficar revoltado! O gás é um item essencial na vida do brasileiro”, declarou.

Vai recorrer

O vereador Célio Gadelha (MDB) se emocionou ao falar sobre a decisão da Justiça Eleitoral de cassar seu mandato por “abuso de poder econômico”. Na sessão da Câmara de Vereadores de ontem o parlamentar disse que respeita a decisão do juiz, mas tem a consciência tranquila e vai recorrer da decisão.