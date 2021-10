Caio Ribeiro revela principal motivo da saída de Tiago Leifert da Globo

Caio Ribeiro falou sobre a amizade que tem com Tiago Leifert e da profunda admiração que nutre por ele. Uma relação que começou há alguns anos, quando o apresentador passou a comandar o ” Globo Esporte”.

A relação se estreitou e os dois viraram grandes amigos, um frequenta a casa do outro. Tiago, por exemplo, conversou muito com Caio antes de bater o martelo sobre sua saída da TV: ele quer se dedicar à família e ver a filha crescer.

“Faz um tempo que eu venho conversando com ele sobre isso. Mais de ano… O Tiago virou pai. A Lua é a coisa mais linda. Ele está num ritmo de trabalho que falou ‘Caio, não tenho tempo para nada. Preciso dar uma pausa para ver a minha filha crescer'”, diz o comentarista esportivo sobre o que pesou na decisão de Tiago, em entrevista ao podcast “Flow Sport Club”:

“(Ele disse) ‘preciso parar, respirar, curtir um pouco a minha família, estudar um pouquinho e, depois, se for para voltar, voltar com tudo. Mas, nesse momento, preciso recarregar as baterias'”.

Caio ressalta que Tiago, a quem se refere como “o cara mais fantástico” com quem trabalhou, foi corajoso ao tomar essa decisão. “Quero muito voltar a trabalhar com ele. A gente conversa muito sobre projetos. Acho que ele foi muito corajoso. O cara que faz o que ele fez no “Globo Esporte”, que vai para o “The Voice” e faz o sucesso que fez. Depois, o ‘Big Brother” e faz o sucesso que fez. Esse cara é diferente. E eu sempre gostei de trabalhar com os melhores, porque assim você aprende. O Tiago é o cara mais fantástico com quem eu já trabalhei”, apontou.

Ele diz ainda que já no primeiro ano do programa esportivo os dois se aproximaram:

“Quando o Tiago começou (no Globo Esporte) ele me chamou. No fim do primeiro ano, havia uma empatia muito grande e ele virou um dos meus melhores amigos. Frequenta minha casa e é um dos caras que eu contei do meu tratamento (do câncer) antes de torná-lo público. É um cara que toda vez que tenho um tipo de problema, eu ligo e pergunto o que ele acha, e a gente troca uma ideia.”