Caiu também? Telegram registra reclamações após pane global no WhatsApp

Em meio à instabilidade no WhatsApp, alguns usuários afirmaram que o Telegram, aplicativo concorrente, também registra falhas nesta segunda-feira (4).

O site DownDetector, que reúne reclamações sobre o funcionamento de serviços na internet, indica que às 15h09 (horário de Brasília), o serviço contava com mais de 1.100 notificações.

Veja as reações de alguns usuários com a falha no Telegram:

Telegram também passa por instabilidade nesta segunda (4) https://t.co/R1k5NlvnkW — GordoGeekNews (@GdGkNews) October 4, 2021

Whatsapp eliminado

TikTok eliminado

Instagram eliminado

Telegram eliminado

Facebook eliminado

Kwaii eliminado Restam 2 jogadores, Discord e Twitter pic.twitter.com/AuiCYXClWR — insta ↪️@vitiinn_x (@vitinnnnnn04) October 4, 2021

Socorro, meu twitter tá começando a ficar lento sem orr Whatsapp | voltou | telegram | Tik Tok | Spotify | Facebook | Apocalipse pic.twitter.com/vnT32TqDrM — Ryan (@Ryanfidelis77) October 4, 2021